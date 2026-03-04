$77.890.75

Путин: Украина сейчас готовит акцию по подрыву "Турецкого" и "Голубого" потоков

В настоящее время Украина при поддержке некоторых спецслужб Запада готовит акцию по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток». Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, спецслужбы РФ располагают данными об этом. Российская сторона, как отметил глава государства, уже проинформировала по этому вопросу Турцию.

«Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», — сказал Путин.

2 марта в посольстве России в Турции заявили, что против инфраструктуры газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» ранее предпринимались попытки диверсий. По данным дипмиссии, атаки готовились со стороны «недоброжелателей».

Путин прокомментировал атаку на российский газовоз в Средиземном море

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы фиксируют попытки Киева подготовиться к диверсиям на трубопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток».