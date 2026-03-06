Атаки украинских боевиков на российские атомные объекты являются сговором Запада и НАТО с киевским режимом для манипуляций ядерной темой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не оставалось никаких сомнений, что нанесение ударов по атомной электростанции, в частности Запорожской, рассматривалось киевским режимом как способ ядерного шантажа», — сказала дипломат в беседе с РИА Новости.

Ранее на ЗАЭС назвали удар ВСУ по Энергодару попыткой давления на сотрудников.

Как отмечал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пора признать, что единственная угроза ЗАЭС — обстрелы ВСУ.