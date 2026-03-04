$77.890.75

В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции

Илья Родин

Размещение ядерного оружия на территории Швеции приведет к внесению изменений в ядерную доктрину России, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В этом случае, добавила она, Стокгольм могут ждать тяжелые последствия, пишет ТАСС.

В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
© РИА Новости

Ранее министр обороны Швеции Пал Йонсон не исключил, что королевство может согласиться на размещение ядерного оружия на своей территории. По его словам, в мирное время такие действия запрещены, но для военного запрет уже не действует.

Кроме того, в январе шведский премьер-министр Ульф Кристерссон объявил о начале консультаций с Великобританией и Францией по поводу возможного размещения их ядерного арсенала.

«Гипотетическая реализация ядерных амбиций Стокгольма неизбежно повлечет за собой внесение соответствующих корректив в российскую стратегию ядерного сдерживания со всеми вытекающими для Швеции последствиями», — отметила Захарова.

Министр обороны Йонсон допустил размещение ядерного оружия в Швеции

Представитель МИД уточнила, что решение о передаче шведам ядерного оружия может быть проведено вне демократических процедур, при этом вооружениями на самом деле будут распоряжаться внешние силы.

«Бесконтрольно расширяющиеся общенатовские возможности в военно-ядерной сфере требуют возрастающего внимания и, безусловно, тщательного учета в нашем собственном военном строительстве и планировании», — констатировала Захарова.