В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции

Размещение ядерного оружия на территории Швеции приведет к внесению изменений в ядерную доктрину России, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В этом случае, добавила она, Стокгольм могут ждать тяжелые последствия, пишет ТАСС.

Ранее министр обороны Швеции Пал Йонсон не исключил, что королевство может согласиться на размещение ядерного оружия на своей территории. По его словам, в мирное время такие действия запрещены, но для военного запрет уже не действует.

Кроме того, в январе шведский премьер-министр Ульф Кристерссон объявил о начале консультаций с Великобританией и Францией по поводу возможного размещения их ядерного арсенала.

«Гипотетическая реализация ядерных амбиций Стокгольма неизбежно повлечет за собой внесение соответствующих корректив в российскую стратегию ядерного сдерживания со всеми вытекающими для Швеции последствиями», — отметила Захарова.

Представитель МИД уточнила, что решение о передаче шведам ядерного оружия может быть проведено вне демократических процедур, при этом вооружениями на самом деле будут распоряжаться внешние силы.