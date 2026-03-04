Путин дал поручения по вывозу россиян с Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин сообщил, что дал МЧС и МИД поручения по вывозу российских туристов из стран Ближнего Востока. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в ОАЭ остаются около 20 тысяч российских туристов, в других странах Ближнего Востока — 230 человек.

«Я соответствующие команды [по вывозу россиян] раздал уже МЧС, МИД и так далее», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что помощь гражданам РФ, оказавшимся во время масштабного конфликта на Ближнем Востоке, это «прежде всего задача России». Он добавил, что вся необходимая помощь россиянам в регионе должна оказываться своевременно.

Российский лидер заметил, что лидеры стран Персидского залива заверили его, что делают все необходимое для помощи россиянам в своих странах

Министр экономического развития Максим Решетников уточнил, что со 2 марта в страну вернулись шесть тысяч человек, выполнено более 30 возвратных рейсов.