Путин дал поручения по вывозу россиян с Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин в среду, 4 марта, рассказал о том, что дал поручения организовать вывозные рейсы для граждан с Ближнего Востока, где между США с Израилем и Ираном разгорелся конфликт.

Он уточнил, что этим вопросом займутся Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство иностранных дел и другие ведомства.

— Я соответствующие команды раздал уже МЧС, МИД и так далее, — передает слова главы государства официальный сайт Кремля.

Авиакомпания «Аэрофлот» 5 марта выполнит три вывозных рейса из Дубая и Абу-Даби в Москву. Начиная с 3 марта перевозчик суммарно выполнил пять рейсов, на которых вывезли 1,5 тысячи пассажиров.

Российские туристы оказались в сложной ситуации на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты России Юрий Барзыкин сообщил, что большинство россиян находятся именно в ОАЭ.

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает работу по эвакуации граждан России из ОАЭ. Перевозчик запланировал 4 марта два специальных рейса из Дубая: один в Москву и один в Краснодар. Эти рейсы предназначены для обслуживания пассажиров, чьи изначально намеченные на 28 февраля полеты были отменены.

Власти эмирата Дубай обязали отели продлить размещение туристов, которые не могут вылететь из-за отмены рейсов, пообещав им компенсации. Корреспондент «Вечерней Москвы» связалась с россиянами, застрявшими в ОАЭ, и узнала подробности.