Президент России Владимир Путин сделал заявление о графиках работы детских садов и школ. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил Путин, графики работы детских садов и групп продленного дня в школах необходимо выстраивать с учетом занятости родителей. Эта тема была затронута во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.

«Графики работы детских садов, групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом режима занятости работающих родителей», — заявил Путин.

Ранее Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование».