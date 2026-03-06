Россия хочет наказать EC за санкции: судебный иск может принести Путину миллиарды

В декабре прошлого года Евросоюзом был введен бессрочный запрет на возвращение российскому Центробанку активов, заблокированных в результате санкций. Речь идет о сумме, превышающей 200 миллиардов евро. Как отметили журналисты из Германии, в ответ россияне подали в суд на ЕС и требуют от него огромной компенсации.

© kremlin.ru

«Россия против ЕС – судебный иск может принести Путину миллиарды», – возмущаются авторы немецкого издания.

В статье говорится, что Брюссель столкнулся с обвинениями в попрании текущих норм законодательства Европейского союза. По имеющимся сведениям, европейские власти в заключительную пору минувшего года приняли решение о заморозке российских государственных активов на сумму 210 миллиардов евро, причем срок данного ограничения не определен. Примечательно, что для дальнейшего продления рестрикций теперь достаточно простого большинства голосов, в то время как ранее требовалось единогласное одобрение всех государств-членов ЕС.

Путин назвал ситуацию в мире достаточно турбулентной

«Целью решения, принятого в декабре, стало предотвращение использования права вето странами-членами ЕС, придерживающимися пророссийской позиции, такими как Венгрия или Словакия, для блокирования дальнейших санкционных мер. <…> До этого момента ЕС был вынужден единогласно продлевать каждые полгода введенные им санкции, которые предусматривали заморозку средств российского центрального банка», – приводит издание слова своих источников.

Такие изменения российской стороной были расценены как достаточный повод для инициации судебного разбирательства против Евросоюза. В Москве настаивают на том, что Брюссель нарушил как международные, так и европейские правовые акты, которые гарантируют право частной собственности и государственный иммунитет. Помимо этого, еще один иск был направлен в отношении бельгийской финансовой организации Euroclear, в хранилищах которой находится существенная доля замороженных активов. Российская сторона намерена взыскать с ответчика компенсацию в размере 232 миллиардов долларов, которая, по их мнению, должна покрыть как сумму заблокированных средств, так и упущенную выгоду Российской Федерации, пишет АБН24.

«Если Банк России одержит победу в этом судебном процессе, он сможет инициировать заморозку активов Euroclear в юрисдикциях таких государств, как Китай и Объединенные Арабские Эмираты», – добавили немецкие журналисты.

Напомним, финский политик предложил ЕС вместо кредита Киеву вернуть России замороженные активы.