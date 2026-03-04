Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналисткой Региной Ореховой сопоставила информацию из файлов финансиста Джеффри Эпштейна с событиями в Афганистане в те годы. Речь идет о расстрелах военными свадебных церемоний, которые приходилось комментировать Москве.

Дипломат сообщила, что читала файлы, и когда дошла до части, где сам финансист пишет, как арендовал вертолеты и летал стрелять в Афганистан, то вспомнила о событиях тех лет. При этом Захарова подчеркнула, что у нее нет доказательств, но, если опираться на документы, то «извращенцы стреляли по безоружным людям».

— Когда я прочитала файл Эпштейна и увидела, как они заказывают вертолеты в Афганистан, чтобы пострелять, я сразу вспомнила о том, сколько раз мы комментировали расстрелы афганских свадеб, которые нелепейшим образом американцы оправдывали якобы ошибками своих военных, — заявила представитель МИД.

В беседе с 360.ru она отдельно отметила, что американцы знали, что стреляют в гражданское население, а не в террористов.

Кроме того, Захарова заявила, что после того как детали о масштабах преступлений Украины против детей станут достоянием общественности, произойдет мировой скандал, который затмит даже «наследие» Эпштейна.