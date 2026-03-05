В России высказались о военной помощи Ирану

Россия окажет Ирану военную и другую помощь, потому что мы связаны договором и это касается российской безопасности в том числе, заявил депутат Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее полеты учебно-боевых самолетов Як-130 в небе над Тегераном связали с подготовкой Ирана к получению новых истребителей из России. Об этом заявил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Депутат объяснил, что Россия не будет посылать своих военных в зону боевых действий в Иране, однако может направить в качестве помощи необходимую технику и авиацию. Их количество и состав будут определены высшим руководством, подчеркнул парламентарий.

«Россия будет в любом случае помогать. Собственно, это и наша безопасность в том числе. Видите, сколько стран сразу втянулось в конфликт на Ближнем Востоке? Наша страна не может допустить уничтожения Ирана. Наши комплексы С-300 уже стоят там. Думаю, что-нибудь может посовременнее туда отправят. Это прерогатива высшего руководства страны», — сказал Колесник.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» рассказал, что над Тегераном заметили истребители МиГ-29А и учебно-боевые самолеты Як-130.

В январе Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что российские ударные вертолеты Ми-28НЭ, поставленные Ирану, показали на фото.