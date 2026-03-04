Шантаж со стороны Киева и обострение на Ближнем Востоке: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба» и кризис на Ближнем Востоке.

Шантаж со стороны Украины

Песков заявил, что Словакия и Венгрия, покупающие российскую нефть, сталкиваются с шантажом со стороны Украины, передает ТАСС. По словам Пескова, шантаж представляет собой преднамеренную блокировку поставок по нефтепроводу «Дружба».

Представитель Кремля сообщил, что 4 марта президент России Владимир Путин примет главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Песков отметил, что они в том числе обсудят тему блокировки нефтепровода «Дружба» Киевом.

Энергоносители и эскалация вокруг Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европы не обращались к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне ситуации в Ормузском проливе. Ранее судоходство в проливе остановилось на фоне американо-израильской войны с Ираном.

Франция и ядерное оружие

Второго марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок и о готовности развернуть ядерное оружие в других странах ЕС. Франция и Германия создали координационную группу для сотрудничества в вопросах ядерного сдерживания.

Песков заявил, что всё это подчеркивает правоту России: без учета арсеналов Франции и Британии никаких переговоров по стратегической стабильности с одними лишь США быть не может. Песков отметил, что в словах Макрона о ядерном сдерживании есть «доля правды», но страны не должны забывать про режим нераспространения.

«Доля правды здесь есть - и изрядная доля правды. Действительно, ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности», - подчеркнул Песков.

Совещание Путина

Песков сообщил, что во второй половине дня 4 марта состоится совещание Путина с правительством, передает ТАСС. На встрече будут рассматриваться «текущие острые вопросы».