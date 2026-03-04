Европейские страны не просили Москву возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне блокировки Ормузского пролива.

© Российская Газета

Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, таких обращений не было", - сказал Песков.

Он напомнил, что в Европе есть покупатели российской нефти - это Венгрия и Словакия, "которые сталкиваются с шантажом киевского режима, связанным с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба".

Сегодня, 4 марта, президент России Владимир Путин встретится с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, и, по словам Пескова, этот вопрос в том числе будет затронут во время беседы.