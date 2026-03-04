В МИД высказались о работе по возвращению россиян из Ирана

Дипломаты МИД России признательны властям Армении, Азербайджана и Туркмении за содействие в возвращении россиян из Ирана. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат также поблагодарила власти граничащих с исламской республикой стран за содействие в обеспечении беспрепятственного выезда российских граждан через сухопутные границы.

Ранее стало известно, что самолет Ил-76 МЧС РФ доставил на родину россиян, эвакуированных из Ирана через Азербайджан. Вывоз соотечественников был организован по указанию президента России Владимира Путина.