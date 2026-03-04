Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что высказывание главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о создании «буферной зоны» Украины внутри России представляет собой не что иное, как очередную фантазию Киева.

Как заметил парламентарий, исходить следует из того, что фантазии нет предела. Он уточнил, что в данном случае имеет в виду непосредственно Зеленского, желания которого не имеют под собой никакой основы. Собеседник издания подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на всех участках линии боевого соприкосновения и ведут отступление.

Швыткин напомнил, что Россия ведет работу над создание буферной зоны на территории Украины, чтобы предотвратить нанесение ударов ВСУ по российской территории.

Депутат указал, что продвижение подразделений ВС РФ будет продолжаться, а у ВСУ, в свою очередь, выход только один — отвести подразделения с территории Донбасса, тем самым в какой-то степени сохранив личный состав. Парламентарий добавил, что другой выход для украинских боевиков — это сложить оружие и сдаться в плен.