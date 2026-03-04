Песков: переговоры о ядерном сдерживании должны вестись с участием Франции и Великобритании
Дмитрий Песков заявил журналистам, что ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности.
«В то же время мы не должны забывать про режиме не распространения (ядерного оружия)», – сказал спикер Кремля.
Российская сторона, по его словам, настаивает на том, чтобы переговоры по стратегической стабильности продолжались с участием европейских ядерных держав – Франции и Великобритании.
«Без этого вести какие-то переговоры в нынешних условия совершенно невозможно», – подчеркнул он.
Напомним, что прежние договоренности о стратстабильности затрагивали только две ядерные державы Россию и США. Вашингтон со своей стороны настаивает на участии в переговорах Китая.