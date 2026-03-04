Замглавы управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский в своей статье для журнала «Государство» представил концепцию России как «квантовой цивилизации», рассказали «Ведомости». По мнению чиновника, ключевой особенностью национального характера является способность к «взрывной мобилизации» и эффективной работе в режиме «сверхзадачи в невозможные сроки».

Автор противопоставляет российскую модель западному «рутинному процессу». Журавский считает, что развитие России строится не на планомерных шагах, а на «квантовых скачках», позволяющих достигать стратегических целей (от электрификации всей страны до полета в космос), минуя промежуточные стадии. В основе этой системы лежат «самопожертвование и внутренняя ярость», иррациональное доверие судьбе (русское «авось»), идеализм, человечность и коллективизм.

Особое внимание Журавский уделяет структуре «государства-цивилизации». В отличие от западного «плавильного котла», российская модель предполагает сохранение этнических идентичностей при их органичном сосуществовании.

Гражданин России, согласно Журавскому, находится в состоянии «суперпозиции» (в квантовой физике этот принцип называется суперпозицией состояний): одновременно осознает себя частью конкретного этноса и носителем общегражданского русского кода. Роль «цивилизационного хребта» системы отводится русскому языку и культуре.

В контексте украинского кризиса Журавский отмечает, что попытка искусственно создать украинскую идентичность и «отменить прошлое» привела к катастрофе. Главным условием преодоления кризисов автор считает отказ от деконструкции собственной реальности и опору на историческую преемственность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти «поставили во главу угла своей идентичности ложных героев», которые сотрудничали с Адольфом Гитлером. Как отмечал Путин, однажды в ходе разговора с Владимиром Зеленским он напомнил, что отец Зеленского воевал против фашистов во время Великой Отечественной войны.