Путин проведет в Кремле переговоры с главой МИД Венгрии

Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 марта примет в Кремле министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

По словам представителя Кремля, Путин обсудит с венгерским дипломатом, в том числе, проблемы с функционированием нефтепровода «Дружба».

Накануне Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны затронули вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины, а также конфликт на Ближнем Востоке.

Орбан после телефонного разговора с Путиным созвал чрезвычайный совет по энергобезопасности. Он подчеркнул, что во время совещания была рассмотрена ситуация на энергетическом рынке.

Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии были остановлены с 27 января. Будапешт в ответ перестал снабжать Украину дизельным топливом и заблокировал решение ЕС о выделении €90 млрд Украине, а также пригрозил блокадой поставок электроэнергии.