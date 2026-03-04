Сегодня ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, нельзя забывать про режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга. 2 марта агентство Reuters сообщило, что Франция и Германия договорились активизировать сотрудничество по ядерному сдерживанию и создали совместную руководящую группу для координации стратегической доктрины и учений. "Эти слова лишний раз подчеркивают правоту российской стороны, которая подчеркивает, что вести переговоры по стабильности можно только с участием Великобритании и Франции. Без этого вести переговоры в нынешних условиях невозможно", - сказал представитель Кремля. На этой неделе президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что республика увеличит количество ядерных боеголовок в своем арсенале, однако не будет раскрывать их точное количество.