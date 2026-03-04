Захарова одним словом охарактеризовала убийство Хаменеи

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и представителей высшего руководства Ирана является подлым шагом.

Таким его охарактеризовала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия самым решительным образом осудила очередную опасную авантюру американо-израильского тандема против Исламской республики: подлое убийство главы иранского государства аятоллы Али Хаменеи и ряда представителей высшего военно-политического руководства этой страны», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова также назвала действия США и Израиля безответственными и безрассудными. Дипломат также призвала международное сообщество дать «объективную и, что не менее важно, бескомпромиссную оценку» происходящему на Ближнем Востоке.