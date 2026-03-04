Захарова оценила желание Зеленского отправить специалистов на Ближний Восток

Желание президента Украины Владимира Зеленского отправить своих «специалистов» в зону боевых действий на Ближнем Востоке является показательным.

Об этом в среду, 4 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Только позови, они готовы «лучшее» отдать. Мне больше всего понравилось, как Зеленский предложил «лучших специалистов» отправить в зону конфликта. И смех, и грех (...) Не буду ерничать, потому что слишком трагическая ситуация сейчас в регионе Ближнего Востока, но это, конечно, очень показательно, — отметила дипломат.

Также Захарова в эфире радиостанции Sputnik отметила, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке несет нелокальный характер.

Владимир Зеленский ранее заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к тому, что западные партнеры не смогут поставлять украинской стороне системы противовоздушной обороны в прежнем объеме.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявил, что британская сторона направит своих специалистов вместе с украинскими экспертами в страны Персидского залива для уничтожения иранских беспилотников.