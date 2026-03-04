В МИД России дали оценку действиям США и Израиля в Иране

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана является актом неспровоцированной агрессии.

© Сергей Карпухин/ТАСС

С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Ситуация, ее нельзя назвать разворачивающейся на Ближнем Востоке, ее нельзя назвать просто ситуацией вокруг Ирана... Ситуация связана с агрессией Вашингтона и Тель-Авива в отношении Ирана и разрастания этого кризиса, к сожалению, во все больших масштабах», — сказали дипломат.

Захарова отметила, что российская сторона с огромной тревогой наблюдает за событями в регионе, к которым, по ее словам, привели «последствия неспровоцированного нападения» США и Израиля на Иран.

Названы следующие «грандиозные планы» Израиля после Ирана

3 марта глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи по телефону ситуацию на Ближнем Востоке.