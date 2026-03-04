Посол ответил на вопрос о жертвах среди россиян в Израиле
Жертв и пострадавших среди россиян в Израиле на данный момент нет.
Об этом заявил посол России Анатолий Викторов, передает ТАСС.
«Нет, таких данных у нас нет. Ни официальные власти израильские, ни родственники нам о таких случаях не сообщали», — сказал дипломат.
Викторов подчеркнул, что дипломатическое представительство мониторит ситуацию и следит за прессой.
Ранее сообщалось, что число раненных в ходе ответных ракетных ударов Ирана по центральной части Израиля составило 12 человек.