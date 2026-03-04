В России высказались о назначении нового верховного лидера Ирана

О новом верховном лидере Ирана известно мало, однако совет аятолл — это очень уважаемый орган, и ему виднее, кого выбирать наследником, считает депутат Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана. Смерть предыдущего аятоллы Хаменеи в Иране подтвердили 1 марта.

По словам депутата, назначение нового аятоллы Ирана не было обычной передачей власти наследнику. Он напомнил, что бывший верховный лидер был убит в результате террористического акта.

«Видите, большая часть семьи Хаменеи погибла. Мы говорим о террористическом акте, об убийстве аятоллы. Кстати, ему предлагали спрятаться, но он сказал, что всегда будет с народом, и остался в своей резиденции. Местонахождение резиденции всем было известно. Можно сказать, что он принял смерть мученика», — сказал Чепа.

Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля на республику. Также в ходе атаки на Иран погибли четыре члена семьи аятоллы — дочь, зять, внук и одна из невесток.