В России заявили о затяжном характере конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке не будет завершен вместе с прекращением его «горячей фазы», считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, конфликт в регионе будет иметь затяжной характер. Как считает Косачев, «горячая фаза» завершится достаточно быстро, так как военные возможности сторон имеют свои ограничения, однако противостояние продолжится и потом.

«Будут продолжаться действия, я уверен, на взаимной основе, сдерживания угроз каких-то экстремистских, вплоть до террористических акций - от этого никто не гарантирован и не защищен. Это вызывает у меня глубочайшую тревогу», — сказал сенатор.

Ранее Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом.