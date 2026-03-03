Евгений Примаков: «Россия имеет полное право поставлять оружие Ирану»

Иран стал жертвой агрессии и вправе рассчитывать на помощь союзников и дружественных стран. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, выступая по видеосвязи на мероприятии в «Русском доме» в Ереване.

«У России есть полное право поставлять оружие Ирану, если будет принято соответствующее решение», - заявил он, напомнив, что между Москвой и Тегераном действует соглашение о стратегическом партнерстве, не предусматривающее военного сотрудничества.

Однако, как подчеркнул политолог, «Россия вправе рассматривать ответные меры в отношении Ирана с учетом поставок вооружений Украине со стороны США».

Примаков также отметил, что военная операция США и Израиля против Ирана позволяет убедиться в неэффективности переговорных процессов при дипломатическом посредничестве Вашингтона. По оценке руководителя Россотрудничества, подобная ситуация ставит под сомнение перспективы американского посредничества и в рамках украинского урегулирования.

Примаков считает, что надежды США и Израиля на внутреннюю дестабилизацию в Иране не имеют ничего общего с реальной внутриполитической обстановкой.

«В государстве (Иране) сохраняется общественная стабильность», — сказал он, ссылаясь на недавнюю поездку в эту страну.

Напомним, что в числе положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном являются стремление к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, борьба с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами, а также поддержание торгово-экономического сотрудничества.