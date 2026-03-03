Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пошутила о том, что могла бы передать финской разведке уникальные данные по истории и социологии.

Накануне финская служба безопасности и разведки (SUPO) запустила масштабную кампанию по набору сотрудников разведки на постоянные должности.

В ведомстве уточнили, что SUPO в первую очередь интересуют кандидаты, владеющие русским или китайским языком, работа будет заключаться в разведдеятельности как в Финляндии, так и за рубежом.

«Может, записаться [в финскую разведку], как думаете? Китайский знаю, русский люблю, нелегальный статус обеспечен санкциями ЕС», — сыронизировала дипломат.

Дипломат в шутку отметила, что могла бы добыть много ценной информации для Финляндии: рассказала бы о том, что женщина — это женщина, а мужчина — мужчина, что дети не бесполыми рождаются, что Вторую Мировую выиграли страны антигитлеровской коалиции при решающей роли СССР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил ранее, что финские элиты проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой.