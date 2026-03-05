В России высказались о переговорах по Украине на фоне конфликта США и Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке может негативно отразиться на переговорном процессе по Украине, допустил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Судя по поведению того же самого [президента Украины Владимира] Зеленского, который уже предлагает Соединенным Штатам и Израилю инструкторов по использованию беспилотников для борьбы с иранцами, это эффект со знаком минус. То, что происходит на Ближнем Востоке, произвело в голове потерявшего разум Зеленского какую-то ментальную революцию со знаком минус. Отсюда мои лично ощущения, что ничего позитивного в переговорный процесс [по Украине] это не принесет», — отметил Карасин.

По словам сенатора, надо очень осторожно подходить к переговорному процессу по Украине, потому что речь идет о стратегических интересах.

«Сложно предсказать, как поведет себя американская сторона, и уж совсем печально будет выглядеть позиция Зеленского, который как-то воспрял духом с появлением еще одного масштабного конфликта. Поэтому предсказать что-либо сейчас невозможно», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что процесс мирных переговоров между Россией и Украиной при участии США в настоящее время приостановлен из-за иранского конфликта. По его словам, из-за ситуации вокруг Тегерана необходимых сигналов для трехсторонней встречи нет.