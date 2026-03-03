Политконсультант Руслан Андреев выделил ключевые направления российской дипломатии в 2026 году. Важнейшими задачами станут завершение специальной военной операции на Украине, поддержка Армении накануне выборов и урегулирование проблем в Молдавии и Приднестровье.

© Вечерняя Москва

Специалист пояснил, что успешное решение этих вопросов позволит укрепить позиции России на постсоветском пространстве и определить дальнейшие отношения с Западом. Особенное внимание уделят вопросам территориальной целостности и безопасности, поскольку Украина и Грузия стремятся интегрироваться в западные структуры, а Приднестровье сталкивается с осложнением ситуации из-за операций на Украине.

— Для Кишинева политическая ситуация остается напряженной, экономическая — стагнирующей. Спорные выборы оставили для молдавского общества больше вопросов, чем ответов, а стремление в ЕС или объединение с Румынией даже для проевропейских молдаван кажется скорее маловероятным сценарием, который в то же время не предоставляет каких-то осязаемо новых перспектив: они и сегодня могут жить в Европе и работать там, — добавил Андреев в беседе с RuNews24.ru.

Европа серьезно заблуждается, продолжая верить в способность Украины одержать победу над Россией в военном противостоянии. Об этом 17 февраля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.