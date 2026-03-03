$77.6190.31

Две американские организации включили в перечень нежелательных в России

Две американские организации были включены в перечень нежелательных в России. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает RT.

В частности, нежелательной в России была признана деятельность Калифорнийского университета в Бёркли (University of California, Berkeley). Также в перечень попала Российско-американская ассоциация ученых (RASA). Отмечается, что в феврале 2026 года данные организации признала нежелательными Генпрокуратура РФ.

