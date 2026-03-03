В СФ объяснили отход ударного авианосца США из зоны прямой конфронтации

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что США отвели свой ударный авианосец Авраам Линкольн и сопровождающие суда из зоны прямой конфронтации вглубь Индийского океана после того, как он был обстрелян 4-мя иранскими ракетами - из страха перед новыми ракетными ударами. Это еще не отступление, но уже отход.

© Московский Комсомолец

Ранее авианосец USS Abraham Lincoln, согласно информации государственного телеканала IRIB, ссылающегося на Корпус стражей исламской революции (КСИР), отошел от иранского побережья после удара, нанесенного вооруженными силами Ирана.

Согласно заявлению элитного подразделения иранской армии, после нападения американский авианосец изменил курс и направился в сторону Индийского океана, покинув зону своей дислокации.

Агентство IRNA ранее, 1 марта, сообщило, что КСИР объявил об атаке на авианосец «Авраам Линкольн» в ходе проведения операции «Правдивое обещание — 4». Иранская сторона утверждает, что по американскому кораблю было выпущено четыре баллистические ракеты.