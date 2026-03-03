Глава «Росатома» рассказал о ситуации на Бушерской АЭС

Иранское руководство Бушерской АЭС работает штатно, сообщил «Звезде» генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, есть ощущение, что ситуация в этом регионе под контролем. При этом Россия потеряла связь с руководством всей атомной отрасли Ирана.

Были взрывы в километрах от станции, на АЭС пока ничего не прилетало, рассказал Лихачев. Он добавил, что «Росатом» поддерживает ежечасную связь со станцией.

Сейчас на АЭС находится 639 российских сотрудников. Часть успели вывезти, особенно женщин, но не все хотят уезжать. Как только будет пауза между ударами, персонал продолжат эвакуировать.

Лихачев отметил, что реактор находится на мощности, в нем 72 тонны топлива. Кроме того, там есть 210 тонн отработавшего топливо. В случае удара это будет катастрофа регионального масштаба.

«Бушерская АЭС» - это первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке. Ее строительство начала немецкая компания в 1975 году, но оно было приостановлено. Станцию достраивали российские специалисты с 1995 года.

На станции функционирует энергоблок №1 с реактором ВВЭР-1000, который имеет мощность 1 ГВт. В сентябре 2011 года его впервые подключили к энергосети, а в июне 2013 года ввели в эксплуатацию. С 2019 года идет строительство второго энергоблока.