Захарова: Россия может стать стабилизирующей силой на Ближнем Востоке

Россия способна выступить в роли страны, содействующей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, это возможно достичь благодаря дружественной и конструктивной политике в отношении интересов всех сторон региона.

«За счет проведения не агрессивной, а наоборот дружественной, конструктивной политики в отношениях стран региона. И самое важное — взаимоуважительный, основанный на учете интересов каждой страны. Мало того, мы уже имеем опыт такого посредничества. И кому, как не руководству Саудовской Аравии об этом хорошо известно», — сказала дипломат в эфире программы «Таманцев. В итоге» на радио РБК, комментируя слова наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Ранее в разговоре с президентом Владимиром Путиным саудовский принц отметил, что Россия благодаря добрым связям с Тегераном и государствами Залива способна помочь в стабилизации обстановки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что глава государства готов лично выступить посредником между Ираном и арабскими странами. По его словам, практически все лидеры стран Ближнего Восток, с которыми он говорил накануне, попросили донести до Тегерана их озабоченность ударами по инфраструктуре.