Депутаты ГД уточнят правила проверки собственных доходов

Комиссия Государственной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов предложила уточнить основания для проверки этой информации. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

В комиссии уточнили, что "сигналами" для проверки могут стать заявления от политических партий, публикации в СМИ, заявления правоохранительных органов и других структур о допущенных нарушениях со стороны депутатов. Как отмечается, с учетом отказа от ежегодных деклараций подобные полномочия приобретают особую значимость, так как по итогам проверки депутат может быть лишен своего мандата.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательных ежегодных декларации о доходах чиновников. Согласно законодательной новелле, госслужащие освобождаются от обязанности ежегодно заполнять декларации о доходах и имуществе. При этом в рамках антикоррупционного законодательства чиновники должны отчитаться о доходах при поступлении на службу, назначении на должность, а также при возникновении установленных законом обстоятельств, например, при покупке имущества.