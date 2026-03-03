В России оценили вероятность срыва переговоров с Украиной

Вероятность срыва нового раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США на данный момент не высока, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что продолжение процесса урегулирования выгодно всем участникам.

«Предпосылок к тому, чтобы эти переговоры сорвались, нет. Это никому не выгодно. Даже американцам, которые сегодня заняты решением других вопросов, — сказал Чепа. — Напомню, что переговоры должны быть в период с 5 по 8 марта. Мы хотели, чтобы они прошли в Абу-Даби, Украина — в Женеве. Но все это вопросы обсуждения и текущих обстоятельств».

Политик объяснил, что сегодня, на фоне ближневосточного конфликта, занятость сторон очень высокая, потому на согласование всех нюансов требуется время. Тем не менее, он подчеркнул, что это не означает срыв переговоров.

«Также надо понимать, что отчасти доверие к переговорам, к обещаниям американской стороны подорвано действиями в Иране. Это тоже требует переосмысления, — добавил депутат. — Но процесс в любом случае продолжается. Вопрос урегулирования очень волнует мир, очень волнует нас. Это одно из условий безопасности в мире в целом».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что место и сроки проведения нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время не определены. Он добавил, что говорить о возможности проведения переговоров по Украине в Абу-Даби сейчас «вряд ли можно».