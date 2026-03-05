Лавров констатировал постепенное исчезновение духа Анкориджа

Позитивная атмосфера на переговорах между Россией и США на Аляске и те диалоги, которые сформировались после встречи, постепенно сходят на нет на фоне нарастающей международной напряжённости. Такой вывод сделал глава российского МИДа в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

© МИД России

«Мы знаем, как наши западные коллеги умеют создавать атмосферу, дух. Но дух испаряется. А главное, что в Анкоридже было конкретное понимание достигнуто на основе предложений, внесённых президентом США Дональдом Трампом и его командой переговорщиков», — уточнил дипломат.

Он напомнил, что тогда речь шла в первую очередь об отказе Украины от членства в НАТО и сохранении за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить».