Лавров назвал условие отказа России от прекращения конфликта на Украине

Соглашение об урегулировании конфликта на Украине не должно подразумевать сохранения республики в качестве вооруженного Европой врага России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобный исход противоречил бы интересам Москвы и здравому смыслу.

«Соглашаться на прекращение боевых действий в условиях, когда это включает в себя сохранение вооруженного Европой твоего врага, и врага, которого Европа нацеливает на новую войну против России, — ну, наверное, это прямо противоречит нашим интересам и здравому смыслу», — сказал глава МИД России.

Лавров выступил с прогнозом о следующих целях США после Ирана

Ранее Лавров рассказал о контактах между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что диалог идет на разных уровнях и в разных форматах по отдельным кризисам и отдельным направлениям отношений между странами.