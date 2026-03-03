Зюганов дал мрачный прогноз по Ирану: «Следующие по счету — мы и Китай»

Из стратегии нацбезопасности США следует, что у американцев три противника: Иран: Китай и Россия, напомнил лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Собрав в стенах Госдумы круглый стол на тему защиты прав политзаключенных в недружественных странах, Геннадий Андреевич решил начать с международной повести и в очередной раз призвал «все прогрессивные и патриотические силы» сплотиться перед лицом внешней угрозы.

У Ирана, по оценке Зюганова, сейчас небогатый выбор , прямо как у шекспировского Гамлета:

Если вы посмотрите стратегию, подписанную Трампом, там в качестве главных противников обозначены Китай, Россия и Иран. Против Ирана под прикрытием казалось бы успешных переговоров начата беспощадная война. У Ирана сейчас два выбора — быть или не быть, - заявил лидер компартии.

Зюганов напомнил о трагичной судьбе Югославии, Ирака и Ливии — цветущих, по его словам, республик, которые были превращены американцами в «кровавые раны», - Сегодня они предлагают такую участь Ирану, следующие по счету мы и Китай. Этому можно противостоять только абсолютно согласованными, дружными и мощными усилиями и реальной, гениальной политикой, которую мы обязаны вместе с вами проводить.

Зюганов пообещал «сделать всё, чтобы защитить братскую Кубу», которая «65 лет показывает пример, как рядом с такой хищной злой акулой, которой являются США, можно выдерживать санкции, угрозы и преследования». При этом Геннадий Андреевич выразил удивление теми, кто, будучи осведомленными об угрозе, «начинают робеть перед выпадами новоявленных императоров, которые претендуют на власть на всей планете». Амбициям Трампа, по мнению лидера коммунистов, не суждено осуществиться, поскольку «у него трещит внутри страны», а уровень поддержки начатой Вашингтоном военной атаки на Иран едва перешагнул порог в 30%.