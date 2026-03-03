Почти все лидеры арабских государств во время телефонного разговора попросили президента России Владимира Путина передать Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, можно ли сказать, что Путин выполняет посредническую роль между Ираном и руководством других стран Ближнего Востока.

2 марта Путин переговорил с президентом ОАЭ, эмиром Катара, королем Бахрейна и наследным принцем Саудовской Аравии.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".