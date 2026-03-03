Путин пообещал передать Ирану опасения арабских государств
Почти все лидеры арабских государств во время телефонного разговора попросили президента России Владимира Путина передать Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, можно ли сказать, что Путин выполняет посредническую роль между Ираном и руководством других стран Ближнего Востока.
2 марта Путин переговорил с президентом ОАЭ, эмиром Катара, королем Бахрейна и наследным принцем Саудовской Аравии.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".