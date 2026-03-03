Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать заявления о том, что на Иране США не остановятся, на очереди - Куба.

«Мы предпочитаем это не обсуждать», - сказал спикер Кремля, подчеркнув, что Россия является сторонницей международного права и привержена принципам уважения суверенных государств и невмешательства в их дела. «Это костяк нашей позиции. Все остальное мы считаем не соответствующим принципам международного права», - сказал он.

Ранее сенатор Линдси Грэм* (признан террористом и экстремистом) в интервью телеканалу Fox News заявил, что «Куба следующая… ее дни сочтены". Дональд Трамп также допускал, что США могут по-дружески захватить Кубу, поскольку многие жители острова хотят перемен.