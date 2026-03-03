Лавров прокомментировал диалог между Россией и США

Диалог между Россией и США продолжается в разных форматах и на разных уровня. Контакты Москвы и Вашингтона прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«У нас идет с американскими коллегами диалог на разных уровнях в разных форматах по отдельным кризисам, по отдельным направлениям наших отношений», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что весь Ближний Восток ощутил на себе агрессию США и Израиля против Ирана. Лавров призвал все стороны стремиться к урегулированию конфликта и «немедленному прекращению боевых действий».