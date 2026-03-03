Лавров высказался о разработке Ираном ядерного оружия

Доказательств разработки Ираном ядерного оружия до сих пор никто не видел. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со вторым министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриханом Юсофом, его слова приводит РИА Новости.

«Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим», — сообщил дипломат.

По его словам, существуют подтверждения о том, что Тегеран не производил и не пытался производить ядерное оружие.

Ранее стало известно, что разведывательная служба Израиля «Моссад» годами готовила покушение на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, следя за ним по камерам дорожного движения в Тегеране. Израиль также смог вывести из строя несколько телефонных вышек на улице возле комплекса иранского лидера. Такое решение Израиля создало впечатление о занятости линий связи во время входящих звонков и не позволило охране Хаменеи получить предупреждения об угрозе.