Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Владимира Зеленского «диктатором». Как сообщает «Известия», так она прокомментировала отказ главы киевского режима от выборов на Украине до завершения военного конфликта.

Ранее в интервью Corriere Della Sera Зеленский заявил, что выборы на Украине состоялся лишь после окончания конфликта с Россией, а не во время перемирия. При этом глава киевского режима заявил, что «совсем не уверен» в планах баллотироваться на пост главы государства.

«Диктатор», — прокомментировала эти слова Захарова.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского как президента Украины истек еще 20 мая 2024 года. Выборы должны были пройти 31 марта того же года, однако их отменили из-за действующего военного положения.