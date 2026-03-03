Внук главы КПРФ решил не идти на выборы в Госдуму

Внук главы КПРФ Геннадия Зюганова — депутат Мосгордумы от партии КПРФ Леонид Зюганов — не планирует участвовать в выборах в Государственную думу в 2026 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника в партии и самого Зюганова-младшего.

По мнению собеседников издания, внук главы КПРФ сейчас находится «на своем месте» и ему неинтересно участие в выборах.

По словам пресс-секретаря КПРФ Александра Ющенко, решение о том, пойдет ли Зюганов на выборы в Госдуму, будет принимать московская организация. Это также будет зависеть от личного желания кандидата.