В МИД рассказали о контактах России и ЕС по Ирану
Россия поддерживает контакты с Европейским союзом (ЕС) из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.
Грушко подчеркнул, что ситуация в регионе обсуждается на международных площадках, включая ООН.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.