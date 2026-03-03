$77.1790.73

«Государство — это здорово». Михаилу Мишустину — 60

Газета.Ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в 2021 году 
© Russian Government/Global Look Press
© Кадр из видео/Школа №7 им. Орлова Б. Н. г.о. Лобня/Государственная Дума
Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин (слева направо на первом плане) перед показательным заплывом на открытии чемпионата России по плаванию, который стартовал в СК «Олимпийский» в Москве, 2006 год
© Фомичев Михаил/ТАСС
Руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин во время показательного заплыва на открытии чемпионата России по плаванию, который стартовал в СК «Олимпийский» в Москве, 2006 год
© Alexander Chernykh/Global Look Press

Первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин (слева направо) на выставке «Инфоком-2006»
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин во время брифинга в 2021 году
© Алексей Куденко/РИА Новости
Глава ФНС России Михаил Мишустин во время заседания Государственной Думы по рассмотрению его кандидатуры на пост премьер-министра России, 2020 год
© Russian State Duma
Президент РФ Владимир Путин и глава ФНС Михаил Мишустин в 2020 году
© Kremlin Pool/Global Look Press
Премьер-министр России Михаил Мишустин (слева) и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь во время российско-вьетнамских переговоров в здании правительства Вьетнама, Ханой, 2025 год
© Roman Naumov/Global Look Press

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин в хоккейном матче Россия – Словакия с участием политиков, артистов и ветеранов хоккея в рамках благотворительной акции «Под флагом Добра!» в 2012 году
© Александр Вильф/РИА Новости
Премьер министр РФ Михаил Мишустин во время посещения парка «Маяк» — победителя конкурса лучших проектов в области создания комфортной городской среды, Магаданская область, 2020 год
© Russian Government/Global Look Press
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Свято-Успенского кафедрального собора Смоленска в 2023 году
© Dmitry Astakhov/Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Премьер министр РФ Михаил Мишустин принимает участие в открытии Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Москве
© Russian Government/Global Look Press
Премьер министр РФ Михаил Мишустин на заводе «Россельмаш» в Ростове-на-Дону в 2020 году
© Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посещает завод по производству адыгейского сыра в 2021 году
© Russian Government/Global Look Press
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посещает завод ОАК в Комсомольске-на-Амуре в 2021 году
© UAC/Global Look Press
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (второй справа на переднем плане), главный врач больницы Александр Доронин (справа) и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (слева) во время посещения одного из корпусов ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» в Смоленске, в 2023 году
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин (слева направо) во время заседания правительства в Государственной думе, 2025 год
© Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press
Представители Саудовской Аравии и премьер-министр России Михаила Мишустина во время Международной промышленной выставки «Иннопром» в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» в 2025 году
© Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин (справа налево) во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Большом Кремлевском дворце в 2025 году
© Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время форума «Микроэлектроника 2024» в Сочи
© Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в подмосковной Лобне. В 1983 году поступил в Московский станкоинструментальный институт (сейчас — МГТУ «Станкин»). В 1989 году получил диплом по специальности «инженер‑системотехник», а в 1992-м окончил аспирантуру этого же вуза.

С 1992 по 1998 год Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (МКК). Там он занимался вопросами инфосистем, возглавлял тестовую лабораторию, а позже стал председателем правления. МКК привозил в Россию технологии таких гигантов, как Apple, Intel, HP, IBM, помогая их интеграции.

На госслужбу пришел в 1998 году. Начинал с должности помощника главы налоговой службы по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей, а в 2010-м был назначен руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС). За 10 лет на этом посту он провел в ведомстве множество реформ.

«Для меня государственная служба всегда была почетна. Для меня было очевидно, что государство — это здорово», — говорил он в интервью «Российской газете».

В январе 2020-го стал премьер-министром. В качестве руководителя правительства он продолжил, как и прежде в ФНС, активно продвигать развитие цифровой экономики и IT-инфраструктуры. В беседе с журналистом Владимиром Соловьевым он отметил: «Сегодня данные стали золотом, нефтью и платиной XXI века».

Мишустин женат. У них с супругой Владленой трое сыновей. Главные увлечения премьера — хоккей и игра на фортепьяно.