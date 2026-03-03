Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (второй справа на переднем плане), главный врач больницы Александр Доронин (справа) и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (слева) во время посещения одного из корпусов ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» в Смоленске, в 2023 году