Дмитриев заявил о «мощном послании» президента ОАЭ

Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ по Dubai Mall «мощным посланием»
Видеозапись, на которой президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прогуливается по торговому центру Dubai Mall в Дубае является «мощным посланием».
Об этом написал 3 марта в соцсети X Спецпредставитель Президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, ориентированное на миротворчество и процветание», — отметил Дмитриев, прокомментировав видео, появившееся в соцсети X.
Ранее телефонный разговор с президентом ОАЭ провел российский лидер Владимир Путин. Они отметили необходимость скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке.