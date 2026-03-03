Дмитриев заявил о «мощном послании» президента ОАЭ

Видеозапись, на которой президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прогуливается по торговому центру Dubai Mall в Дубае является «мощным посланием».

Об этом написал 3 марта в соцсети X Спецпредставитель Президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Устойчивые ОАЭ — одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, ориентированное на миротворчество и процветание», — отметил Дмитриев, прокомментировав видео, появившееся в соцсети X.

Ранее телефонный разговор с президентом ОАЭ провел российский лидер Владимир Путин. Они отметили необходимость скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке.