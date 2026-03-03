В МИД РФ заявили о расколе в ЕС

Антироссийские санкции привели к расколу в ЕС
Антироссийские санкции Европейского союза зашли в тупик, на это указывает и затягивающийся более сложный процесс согласования.
На это обратил внимание директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников в разговоре с «Известиями».
В МИД РФ раскритиковали манипуляции Запада по ядерной тематике
По его словам, в настоящий момент Брюссель ищет пути обхода позиции властей Венгрии и Словакии по 20 пакету санкций против РФ. Из-за этих двух стран, голосующих против ограничений, на минувшей встрече их не удалось согласовать.