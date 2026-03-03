Дмитриев предрек значительный рост цен на нефть и газ из-за атаки Ирана

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке ожидается резкий скачок стоимости нефти и газа, а Европа займет выжидательную позицию.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о скором значительном росте цен на нефть и природный газ, передает РИА «Новости».

По его словам, стоимость нефти может превысить сто долларов за баррель, а цены на природный газ увеличатся в два раза. Дмитриев отметил, что лидеры Евросоюза будут лишь наблюдать за развитием ситуации.

Дмитриев не стал комментировать итоги встречи в Женеве

В своем сообщении в соцсети Х он подчеркнул: «Скоро: нефть более 100 долларов. Природный газ вырастет в цене в два раза. ЕС будет следить за ситуацией».

Ранее Дмитриев отмечал, что в условиях обострения кризиса на Ближнем Востоке и после отказа от российского газа Европе снова понадобится Россия для обеспечения энергетической безопасности.

Как сообщает портал Maritime News, после ударов США и Израиля по Ирану судоходство через Ормузский пролив резко сократилось.

Формальной блокады не объявлено, однако перевозки столкнулись с фактическим параличом из-за угроз безопасности. Страховые компании начали увеличивать военные премии и менять условия страхового покрытия на фоне роста рисков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжают расти на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Немецкие автовладельцы спешат на заправки из-за опасений резкого скачка цен на топливо.

Эксперт по энергетике Игорь Юшков заявил, что возможная блокировка Ормузского пролива может привести к росту цен на нефть до 150 долларов за баррель и глобальному энергокризису.