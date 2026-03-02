В МИД РФ раскритиковали манипуляции Запада по ядерной тематике

Манипуляции Запада по ядерной тематике недопустимы, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили представителя ведомства раскрыть, возможно ли повторение чернобыльской катастрофы в Иране.

«Конечно. Это недопустимо — то, как Запад манипулирует ядерной темой», — отметила Захарова.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Британия и Франция намереваются передать Украине ядерное оружие.

«Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере», — уточнили в ведомстве.

По данным СВР, в качестве варианта рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты.