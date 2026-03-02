Катастрофа, подобная аварии на АЭС в Чернобыле, может грозить Ирану из-за манипуляций Запала вокруг ядерной темы. Такое развитие событий допустила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «360».

© Global look

Так она ответила на вопрос, возможен ли сценарий «второго Чернобыля» из-за бомбардировок ядерных объектов в Иране.

«Конечно. Это недопустимо — то, как Запад манипулирует ядерной темой», — сказала дипломат.

Захарова привела в пример документы Службы внешней разведки России, в который гроворится, что Париж и Лондон готовы предоставить Украине материалами, либо самим оружием с ядерной составляющей, чтобы вывести конфликт на новый уровень.