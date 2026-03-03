Захарова обвинила Запад в гибели 140 девочек в Иране

Запад принес 140 иранских школьниц в жертву войне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «360».

Таким образом она прокомментировала слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «новой надежде» народа Ирана после удара Соединенных Штатов и Израиля по школе для девочек в иранском городе Минабе.

В России допустили «второй Чернобыль» в Иране

«Это после чего у народа Ирана появляется новая надежда? После того, как 140 девочек были буквально сакрально принесены в жертву этой страшной, беспрецедентной, трагической ситуации, этой бойни, этим силам зла?», — отметила дипломат.

Ранее мощный ракетный удар Ирана по штаб-квартире Пятого флота США сняли на видео. До этого стало известно, что два сотрудника Министерства войны США пострадали в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата по отелю в Бахрейне.